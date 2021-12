Torino: Lo Russo su crollo gru, con fondi Pnrr protocollo su insicurezza nei subappalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande questione riguarda la catena degli appalti e dei subappalti e, in particolare la qualificazione dei subappaltatori che rappresenta l'anello debole della catena. Per questo sui fondi Pnrr abbiamo avviato un interlocuzione con tutti gli attori in campo per stabile un protocollo che riduca il più possibile l'insicurezza e l'illegalità nei subappalti. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine del presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura per chiedere sicurezza sul lavoro, dopo il terribile incidente che sabato è costato la vita a tre operai in via Genova. (segue) (Rpi)