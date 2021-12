Ambiente: Mite, stanziati 300 milioni per mitigare dissesto idrologico, interventi in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta Italia, per la mitigazione del rischio idrologico, sono stati erogati oltre 300 milioni di euro, di cui oltre 240 milioni già al 15 dicembre, per più di 130 interventi urgenti. Un finanziamento previsto in ben diciotto decreti firmati dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che assegnano le risorse a disposizione del Mite per l’anno 2021. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Transizione ecologica. Per i progetti è stata rilasciata l’intesa dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Gli interventi finanziati saranno attuati proprio dai presidenti delle Regioni in qualità di commissari di governo e anche dalle Province autonome. Il ministero sta già provvedendo a trasferire le risorse. In particolare, sono stati già erogati la maggior parte degli importi: la Lombardia la fa da padrone, con oltre 32 milioni di euro, seguono il Piemonte (26 milioni circa), il Veneto (22 milioni circa), l’Emilia-Romagna (20 milioni circa) e la Sicilia (19 milioni circa). (Com)