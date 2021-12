Abruzzo: sostegno importante a imprese con microcredito Fse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa misura forniamo una risposta celere e importante alle microimprese che hanno problemi di liquidità e registrano difficoltà di accesso al credito, a causa dell'emergenza sanitaria in corso - ha detto l'assessore regionale al lavoro, Pietro quaresimale -. Un altro tema è la riduzione del periodo impiegato per l'esame delle istruttorie: in tre mesi abbiamo formulato la graduatoria finale. Per la sua peculiarità, questa misura - ha osservato ancora Quaresimale - sarà riproposta anche nella prossima programmazione 21-27, con l'obiettivo di sostenere il nostro tessuto produttivo costituito da piccole e medie imprese". "I dati - ha affermato il presidente di Abruzzo sviluppo, Stefano Cianciotta - ci confermano di come lo strumento del Microcredito, tenuto conto del numero importante di domande pervenute, pari a 908 in appena 10 giorni, possa rappresentare un valido strumento di sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che insistono sul territorio regionale attestando ancora una volta la voglia di crescita, sviluppo e resilienza del nostro tessuto produttivo". Le convenzioni saranno inviate entro metà gennaio 2022; il piano di ammortamento scatterà dopo 13 mesi dalla firma della convenzione, come spiegato da Elena Tiberio, responsabile dell'Area Ricerca&Innovazione di Abruzzo sviluppo. Per il direttore del dipartimento regionale Lavoro, Claudio Di Giampietro, la misura "è uno strumento di finanza etica di contrasto alla povertà". Le graduatorie sono state pubblicate sul sito istituzionale di Abruzzo sviluppo. (Gru)