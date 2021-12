Torino: Unito approva un bilancio da oltre 1,2 miliardi di euro e investe su assunzioni e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bilancio complessivo di oltre 1,2 miliardi, 11,4 miliardi destinati alla ricerca e 585 nuove assunzioni. Sono questi i numeri mostrati dall'Università di Torino per il presente e il prossimo futuro dell'ateneo, grazie alla spinta del Pnrr. Unito ha approvato un bilancio di previsione per il 2022 da quasi 500 milioni a cui si aggiunge un patrimonio di 1,2 miliardi. Mentre sul fronte della ricerca, grazie ai fondi europei, verranno destinati 11,4 miliardi. Le assunzioni tra il 2020 e il 2021 sono state 776 e nel 2022 dovrebbero essere 585. L'Università di Torino investire poi anche su nuove aule studio e biblioteche. Ci sarà infine spazio anche per l'edilizia, con 100 milioni di investimenti sui poli museali dell'ateneo, sulla cavallerizza, e uno spazio che sarà dedicato a tre premi nobel che si sono formati proprio all'interno di Unito: Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini e Salvador Luria. (Rpi)