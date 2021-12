Campania: Zinzi (Lega), in consiglio vietato fare proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania sembra di stare nella Corea del Nord. Nel regno governato da Kim Jong-un è proibito ridere, in Consiglio regionale è proibito formulare proposte per migliorare, tanto nella tempistica quanto nel contenuto, un testo importante". Lo ha dichiarato il capogruppo Lega Campania, Gianpiero Zinzi, fatta in Aula durante il suo intervento a margine dell'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2022-2024: "Nel momento più difficile per l'economia campana la maggioranza di De Luca ha deciso di aumentare le tasse, perdendo tra l'altro l'occasione di condividere una strategia comune per scongiurare questa ipotesi. Sarebbe bastato cominciare a tagliare sprechi e spese inutili per lanciare un segnale, invece la maggioranza ha deciso di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Insomma, niente di nuovo dal centrosinistra".(Ren)