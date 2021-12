Sardegna: Consiglio regionale si impegnerà per vertenza "navigator"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si impegnerà per prosieguo lavoratori dei circa 80 "navigator" sardi. E' quanto è emerso dall'audizione in seconda commissione di Alessandra Veroni (Cgil) e Angela Lobrano (Uil) che hanno illustrato al parlamentino del Lavoro la vertenza. Il presidente della commissione, Franco Stara, ha quindi ricordato le novità nel frattempo intervenute al livello parlamentare (accordo perché i contratti dei navigator, in scadenza al 31 dicembre 2021, siano prorogati, in sede di approvazione della legge di stabilità, per quattro mesi). (Rsc)