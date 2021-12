Torino: Valfrè (Cgil) su crollo gru, rivedere protocollo su edilizia fermo dal 2010

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre rivedere il protocollo sull'edilizia che risale al 2010. E' cambiato tutto da quel periodo. Va aggiornato per salvaguardare la vita ai lavoratori. Lo ha affermato la segretaria di Cgil Torino Enrica Valfrè intervenuta a margine del presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura per chiedere sicurezza sul lavoro, dopo il terribile incidente che sabato è costato la vita a tre operai in via Genova. "C'è già una un'apertura in questo senso, con la data fissata al 12 gennaio per realizzare questi cambiamenti. Se almeno sul settore dell'edilizia riusciamo a risottoscrivere e ad aggiornare questo protocollo potremo probabilmente salvare la vita a dei lavoratori", ha concluso. (Rpi)