Torino: Cortese (Uil) su crollo gru, valutare patente a punti che escluda trasgressori sicurezza

- Vanno coordinati dei controlli e fatta una chiara azione di repressione nei confronti di chi trasgredisce le norme. Anche una patente a punti che sia in grado di escludere gli inadempienti dagli appalti pubblici. Lo ha affermato il segretario di Uil Torino Giovanni Cortese, intervenuto a margine del presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura per chiedere sicurezza sul lavoro, dopo il terribile incidente che sabato è costato la vita a tre operai in via Genova. "Siamo preoccupati sulla frenesia messa in campo. I nuovi lavoratori nell'edilizia vengono assunti con contratti pirata, senza formazione e informazione", ha concluso.(Rpi)