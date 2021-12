Torino: 21 milioni e 500 mila euro per il Piano inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La giunta comunale ha dato il via all'utilizzo di 21 milioni e mezzo di euro di fondi per il Piano inclusione sociale. Verranno utilizzati per la realizzazione di 189 progetti del terzo settore, relativi a percorsi di autonomia lavorativa e abitativa e delle reti di prossimità. L'amministrazione comunale inoltre, in accordo con Atc, ha incrementato le risorse abitative da destinare al progetto "Housing first", ampliando il numero di alloggi dedicati alle persone senza dimora e ai nuclei in estrema marginalità abitativa.