Torino: 21 milioni e 500 mila euro per il Piano inclusione sociale (2)

- "Si tratta – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli – di appartamenti di piccole dimensioni , quindi non idonei a nuclei familiari. Oltre all’abitazione è previsto anche il supporto di équipe specializzate coordinate dal Servizio adulti in difficoltà. Il Comune di Torino intende estendere i servizi sociali con nuovi strumenti di sostegno, in questo caso possono essere coinvolti anche coloro che non riescono ad essere inseriti nelle Case di ospitalità H24 o in quelle notturne. L’impegno della Città di Torino sulle fragilità è massimo, per questo intendiamo diversificare i servizi sociali proprio per di includere tutti”, ha concluso. (Rpi)