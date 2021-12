Campania: Ciarambino (M5s), spending review e razionalizzazione delle risorse per ridurre le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra di bilancio regionale quest'anno ci mette di fronte a misure che avranno un impatto molto forte sulla vita della nostra gente. In un momento in cui sulla vita dei cittadini continua ad abbattersi uno tsunami che ha sovvertito ogni certezza, viene previsto un aumento dell'Irpef che, dietro il pur condivisibile criterio della progressività, cela un aumento pressoché indiscriminato delle tasse e comporta un peggioramento del già triste primato di essere tra le Regioni con l'addizionale più alta. A risultare danneggiata è una fascia di reddito ampia che comprende in buona parte lavoratori dipendenti e pensionati, e comunque categorie già segnate dalle conseguenze dell'emergenza pandemica. Una manovra in controtendenza a quanto si sta facendo a livello nazionale, dove si riducono le tasse per dare impulso alla crescita del Paese. Il Movimento 5 Stelle ha lanciato subito un grido di allarme, proponendo azioni di mitigazione". Lo ha dichiarato in una la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino, nel commentare in aula il contenuto della manovra di Bilancio regionale. (segue) (Ren)