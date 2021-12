Campania: Ciarambino (M5s), spending review e razionalizzazione delle risorse per ridurre le tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "L'incremento delle imposte dovrebbe sempre rappresentare l'estrema ratio per recuperare risorse pubbliche, e non invece l'intervento più facile e immediato da adottare. Le prime azioni che abbiamo chiesto di mettere in campo devono riguardare il taglio di tutti gli sprechi. Coi nostri emendamenti abbiamo puntato a un piano triennale di spending review che coinvolgesse anche le società partecipate e gli enti strumentali. Abbiamo proposto di ridurre i fitti passivi regionali, per i quali spendiamo decine milioni di euro l'anno, mentre ci sono centinaia di stabili del patrimonio immobiliare regionale, delle Asl e delle aziende ospedaliere, non utilizzati o dati in fitto a costi irrisori. Tutte le risorse che si riuscirà a recuperare dovranno servire ad abbassare le tasse. Siamo inoltre intervenuti per mitigare l'impatto di questa manovra sulle famiglie campane, chiedendo di applicare l'aliquota più bassa ai redditi fino a 55mila euro in presenza di famiglie con a carico disabili, di attuare detrazioni per i figli minori di sei anni e le famiglie numerose, e di istituire il Fattore famiglia come quoziente integrativo dell'Isee." (segue) (Ren)