Molise: convegno sulla sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia

- Si è svolto oggi, presso l'Aula Consiliare di Palazzo D'Aimmo, il convegno voluto dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'intera Assise, sul tema "Il Molise e la sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia". L'iniziativa ha voluto approfondire, nell'ambito degli eventi per commemorare i 50 anni di attività dell'Assemblea legislativa molisana, il tema del regionalismo e le sue prospettive future, al fine di generare un confronto e un dibattito tra gli attori pubblici e privati operanti sul territorio. Ha aperto i lavori il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha introdotto il tema il segretario generale dell'Assemblea, Sandra Scarlatelli. Sono quindi seguiti gli interventi del presidente della Svimez, Adriano Giannola, che si è intrattenuto sulle prospettive degli accordi e delle intese interregionali, del già Presidente della Regione Molise, professor Gianni Di Giandomenico, che ha parlato della cooperazione rafforzata tra regioni, del Presidente dell'Associazione ex consiglieri regionali, professor Gaspero Di Lisa, che ha ribadito le ragioni del sostegno all'autonomia regionale. E' stata quindi la volta dei contributi, in termini di visione politica e strategica sul futuro del regionalismo, dei consiglieri regionali Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Andrea Greco e Angelo Michele Iorio. Hanno quindi preso la parola i rappresentanti regionali della Cisl, Antonio D'Alessandro, e della Uil, Roberto D'Aloia. Ha coordinato i lavori la giornalista Mariella Spaziano. Nel corso del convegno, in occasione dei 50 anni di attività del Consiglio regionale, la presidenza ha inteso dar vita, con Poste italiane, ad uno speciale annullo filatelico. Seguirà, quindi, nel pomeriggio, una seduta monotematica del Consiglio per esprimere una posizione ufficiale sul tema dell'autonomia regionale. (Gru)