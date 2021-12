Infrastrutture: Fiorani (Rfi), progettazione collegamento Orio al Serio conclusa, a gennaio Conferenza servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progettazione definitiva del collegamento ferroviario Aeroporto di Orio al Serio "è conclusa da tempo. A luglio abbiamo ottenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e siamo in una fase in cui il Mite non dà cenno di avviare un'istruttoria". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Vera Fiorani, in audizione della commissione Trasporti della Camera sullo stato di realizzazione delle opere commissariate. "La decisione che è stata presa pochi giorni fa - ha spiegato - è che in forza dei poteri commissariali di cui dispongo a gennaio riterrei di convocare la Conferenza dei servizi senza il parere del Mite", chiedendo che quest'ultimo "venga a dare la sua posizione".(Rin)