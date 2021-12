Napoli: Maresca, c'è mano criminalità dietro incendio a villa comunale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maresca: "Appare invece assai realistica l'ipotesi di una strategia criminale di creare ammuina per distrarre l'opinione pubblica e, forse, le forze dell'ordine e la magistratura da questioni più serie. Non sono mai stato un complottista, ma solo un realista e oggi c'è bisogno di essere più realista del re. Non mi stupirebbe assistere nei prossimi mesi ad una recrudescenza di atti criminali violenti e ad un ritorno alle guerre tra bande. Non immagino che i prossimi mesi siano particolarmente sereni». Maresca ha aggiunto: "Chiedersi subito chi ci sia dietro questa strategia e a chi possa interessare avere le mani libere per i suoi loschi affari. A me una preoccupazione sorge spontanea: si chiama Pnrr e riguarda il fiume di danari che arriveranno e dovranno essere spesi. Allora non cadiamo nell'errore di pensare di essere di fronte a fatti isolati, magari frutto solo del diffuso disagio sociale e fini a se stessi. Si tratta di una questione di sicurezza maledettamente seria, di fronte alla quale non possiamo farci trovare impreparati". Da qui la soluzione per Maresca: "Per contrastare un sistema, quello criminale, ci vuole strategia, bisogna organizzare e mettere in campo sinergie istituzionali. Noi siamo pronti a scendere in campo, come sempre con coraggio e determinazione". (Ren)