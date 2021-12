Abruzzo: Marsilio su caro pedaggi, iniziativa Strada dei Parchi "molto apprezzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione unilaterale di SdP (Strada dei Parchi) "di sospendere per 6 mesi l'aumento dei pedaggi è un gesto non dovuto che apprezziamo molto, e che accoglie le sollecitazioni e le richieste pervenute da tutto il territorio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Ora - prosegue - il governo la smetta di rinviare le scelte come ormai accade da troppi anni, assuma una decisione definitiva per dare alle autostrade A24/A25 un futuro chiaro, che permetta di impegnare i miliardi di euro già stanziati e pronti da investire sul territorio per la messa in sicurezza e la modernizzazione del tracciato". (Gru)