Torino: Lo Bianco (Cisl) su crollo gru, necessaria cabina di regia e mappatura cantieri

- E' necessaria una cabina di regia con i sindacati per degli interventi tempestivi sulle verifiche ispettive e una mappatura di tutti i cantieri. Lo ha affermato il segretario di Cisl Torino Domenico Lo Bianco, intervenuto a margine del presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura per chiedere sicurezza sul lavoro, dopo il terribile incidente che sabato è costato la vita a tre operai in via Genova. "Il Prefetto ha posto grande attenzione sul tema. E tra le possibili azioni da mettere in campo, ci dovrebbe essere anche un piano robusto sulla formazione", ha concluso. (Rpi)