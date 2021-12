Abruzzo: ambiente, iniziative della Regione per la difesa della costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese si è riunita, in modalità digitale, per deliberare, tra l'altro, lo stanziamento di risorse pari a 500 mila euro destinati al tratto di costa compresa tra la foce del fiume Alento e il confine con il Comune di Pescara. Il provvedimento si è reso necessario per far fronte all'aumento del rischio per le città costiere esposte all'innalzamento del livello del mare e alle inondazioni, dopo aver preso atto che, soprattutto il Comune di Francavilla al Mare, sta risentendo delle criticità dovute alla mancanza di adeguate ed efficienti protezioni. Pertanto, risulta necessario provvedere a programmare interventi di manutenzione straordinaria, mediante ricarico delle scogliere esistenti, messe in opera da decenni e non più oggetto di manutenzione organica. Il competente Servizio Opere marittime e Acque Marine del dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilita Reti e Logistica-Dpe, è stato incaricato dell'attuazione dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi. (Gru)