Abruzzo: sostegno importante a imprese con microcredito Fse

- Sono 582 le imprese ammesse al finanziamento, per un totale di otto milioni di euro di fondi erogati, circa il 64 per cento delle istanze presentate. Sono i numeri dell'avviso "Liquidità", il fondo concesso a tasso zero alle piccole e medie imprese, mirato a contrastare l'emergenza sanitaria in corso. L'iniziativa è stata promossa da Abruzzo sviluppo. Le istanze complessive sono state 908. Delle 582 imprese ammesse a finanziamento, il 64,9 per cento è rappresentato da ditte individuali per un ammontare ammesso pari a 5.285.000 euro, il 21,4 per cento è rappresentato da lavoratori autonomi/liberi professionisti con 1.500.000 euro e il 13,5 per cento da società per un ammontare pari a 1.120.000 euro. Relativamente alla distribuzione territoriale, il 40,5 per cento dei finanziamenti ammessi ricade nel territorio della provincia di Chieti, seguito dal 34,5 per cento della provincia di Pescara, il 13,4 per cento della provincia dell'Aquila e l'11,5 per cento dalla provincia Teramo. Una distribuzione territoriale in linea con i dati e il trend dei finanziamenti già ammessi ed erogati alle imprese abruzzesi a valere con i primi avvisi del Fondo Microcredito Fse. Un altro dato riguarda l'imprenditoria femminile: il 35 per cento delle imprese finanziate, pari a 203, è capitanata da donne per un importo ammesso a finanziamento pari a 2.766.369 euro, per lo più rappresentate da ditte individuali (37 per cento) e lavoratrici autonome e libere professioniste (34 per cento) e società (29 per cento). In termini assoluti, la provincia "più rosa" è quella di Pescara con 79 imprese femminili finanziate per oltre un milione di euro di finanziamento, seguita dalla provincia di Chieti con 70 imprese femminili e oltre 900.000 euro di finanziamento ammesso, e la provincia di Teramo con 20 imprese al femminile che rappresentano il 30 per cento delle imprese ammesse nella medesima provincia. (segue) (Gru)