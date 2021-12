Imprese: regioni Sardegna e Lombardia chiedono intervento immediato governo su Air Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il nuovo tavolo interministeriale a cui hanno partecipato la regione Sardegna e la regione Lombardia sulla vertenza Air Italy. Le Regioni hanno chiesto con forza al governo di andare oltre gli aspetti tecnici, valutati come del tutto insufficienti, e di lavorare invece per valutare un interessamento da parte della Qatar Airways. "Occorrono azioni che scongiurino nell'immediato e fino alla fine del 2021 i licenziamenti, che consentano di attivare la cassa integrazione nel 2022 affinché lo Stato abbia il tempo di intraprendere un percorso alternativo", ha spiegato l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda. Bocciato l'emendamento che estendeva gli ammortizzatori per i lavoratori di Air Italy, ci si chiede infatti quali siano le iniziative che si intendano porre in essere per non lasciare sole centinaia di famiglie. Le due Regioni, Sardegna e Lombardia, hanno chiesto con la massima urgenza che il governo si faccia parte attiva in un confronto urgente con la proprietà Qatar Airways per scongiurare il licenziamento dei lavoratori dal 1 gennaio, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione diversa e strutturale per il 2022, anno in cui si dovrà intervenire sul trasporto aereo, anche per le influenze negative che ha contratto il settore a causa del Covid-19. Gli assessori Zedda e, per la Lombardia, Rizzoli, attendono una risposta politica che sperano possa arrivare nel più breve tempo possibile.(Rsc)