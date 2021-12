Pnrr: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per accedere a 900 milioni di euro destinati al miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Con questa intesa il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (Mims) ha definito gli atti di ripartizione e di assegnazione delle risorse per oltre 60,1 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Complementare (Pc), un valore pari al 98 per cento del totale di sua competenza (61,4 miliardi). I soggetti attuatori destinatari delle risorse sono: Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), responsabile di investimenti pari a 35 miliardi di euro (57 per cento), le Regioni e gli Enti territoriali, cui sono assegnati 13,4 miliardi di euro (21,9 per cento), i concessionari e società di gestione, cui competono interventi per 7 miliardi (11,4 per cento), le Autorità di Sistema Portuale, responsabili di investimenti per 3 miliardi (4,9 per cento), le imprese e altri soggetti economici (1,6 miliardi, pari al 2,5 per cento), i Provveditorati Opere Pubbliche del Mims (1,4 miliardi, pari al 2,3 per cento). (segue) (Com)