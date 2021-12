Torino: impianti sportivi, prorogate le concessioni alle associazioni dilettantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di giunta di questa mattina, il Comune di Torino ha deliberato la proroga delle concessioni degli impianti sportivi per le associazioni dilettantistiche fino al 31 dicembre 2023. "Una scelta dettata dalla volontà di sostenere le associazioni sportive senza scopo di lucro duramente colpite dal perdurare dell’emergenza Covid - ha affermato l’assessore allo Sport, Mimmo Carretta - Il Comune, intende sostenere le associazioni sportive senza scopo di lucro duramente colpite dall’impatto della pandemia sulle normali attività sportive. Lo scopo è consentire un riequilibrio economico finanziario delle associazioni, evitando quindi di creare ulteriori problemi a un settore già in sofferenza. Dalla proroga, sono esclusi chi ha procedimenti giudiziari o provvedimenti di decadenza in corso. Non siamo ancora usciti dalla emergenza sanitaria, dobbiamo essere responsabili e sostenere chi sta subendo ancora gli effetti negativi della pandemia", ha concluso. (Rpi)