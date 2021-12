Napoli: Manfredi, incendio in Villa Comunale brutto episodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato un brutto episodio, per fortuna i danni sono limitati, dobbiamo combattere il degrado di tutta la città soprattutto degli spazi storici e dobbiamo lavorare sulla Villa Comunale, sia sulla parte strutturale, sia sul recupero del patrimonio arboreo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito all' incendio scoppiato ieri sera all' interno della Villa Comunale della città partenopea dove hanno preso fuoco alcuni alberi. "C'è un indagine dei carabinieri, si stanno analizzando le immagini di video sorveglianza, è stato probabilmente un episodio doloso, l'importante è che i danni siano stati limitati". Ha concluso il sindaco Manfredi. (ren)