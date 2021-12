Legge Bilancio: Coltorti (M5s), superbonus al 2025 risposta importante per aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa raggiunta tra governo e maggioranza "sulla proroga del superbonus al 110 per cento al 31 dicembre 2025 per gli interventi realizzati nei comuni ubicati nelle aree colpite dagli eventi sismici è un'ottima notizia che può garantire a Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo un orizzonte temporale di più ampio respiro accelerando in maniera decisiva la ricostruzione". Lo scrive in una nota Mauro Coltorti, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici e Infrastrutture di palazzo Madama. "La misura, contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio riformulato dopo l'accordo - continua il parlamentare -, prevede lo stanziamento di 300 mila euro per il 2022, 9 milioni per il 2023, 41,2 milioni per il 2024, 96,7 milioni per il 2025, 145,1 per il 2026, 124,4 per il 2027, 86 per il 2028, 29,4 per il 2029 e 600 mila euro per il 2030. Si tratta di cifre importanti che insieme al pacchetto di norme presentate dal M5s per il cratere sismico 2016 - 2017, consentiranno il rilancio economico di questi tormentati territori". Coltorti conclude: "Tutto il Paese necessiterebbe di un provvedimento analogo per rimodellare il nostro tessuto urbanistico. Ma è evidente che le zone colpite dai terremoti devono avere la priorità". (Com)