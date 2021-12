Auto: Porchietto (FI), Forza Italia chiede risorse adeguate, serve politica industriale specifica per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rappresentanze del settore auto "sono giorno dopo giorno più preoccupate, hanno la sensazione di una pericolosa mancanza di prospettiva. Da profonda e convinta sostenitrice della leadership del presidente Draghi chiedo di fermarci tutti un attimo". Lo sottolinea in una nota Claudia Porchietto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. "Lo chiedo come capo dipartimento politiche industriali di un partito che più di tutti questo governo lo ha voluto e lo sostiene, ma soprattutto come conoscitrice del settore, avendo avuto l'opportunità di fare per molto tempo il Presidente della rappresentanza delle Pmi di un territorio chiave come quello torinese. Serve prendere tutti ad ogni livello consapevolezza di quale sia la posta in gioco con le scelte che faremo nei prossimi giorni e settimane. La nostra filiera, strategica sia per il Paese sia per l'intero sistema auto (italiano e non), rischia di scomparire se priva di una politica industriale specifica sul settore. Una politica - prosegue - che non può prescindere dal sostenere con gli incentivi e contemporaneamente affiancare con un contributo significativo non solo in termini di risorse ma di attenzione e di relazioni, il traghettamento del sistema. Cosa succederà se fra qualche anno ci renderemo conto che il sistema non potrà basarsi solo sull'elettrico e nel frattempo la filiera sarà scomparsa? Possiamo permetterci di perdere migliaia di posti di lavoro, 70 mila secondo le prime stime Anfia? Le imprese sono preoccupate da questo attendismo. Per questo motivo chiediamo al governo un'attenzione particolare all'emendamento 10.035 Mallegni, presentato proprio per garantire un ammontare di risorse al settore auto adeguate alla complessità di questa partita. Lo chiedono le rappresentanze, tanto del mondo elettrico quanto della filiera più classica. Lo chiediamo come Forza Italia non per ideologia ma nell'unico interesse dell'Italia", conclude.(Com)