Sardegna: Confartigianato, plauso per i fondi governativi destinati al rinnovo del parco mezzi

- Sono 50 i milioni di euro, a livello nazionale, che anche le imprese dell'autotrasporto della Sardegna, potranno sfruttare per rinnovare il proprio parco mezzi. Lo annuncia Confartigianato Imprese Sardegna, ricordando come i fondi siano stati stanziati dal ministero delle Infrastrutture, per il biennio 2021-2022, per supportare le aziende di autotrasporto che effettueranno investimenti per il rinnovo del parco veicolare, incentivando così la sostituzione dei mezzi e rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri. "Con questo provvedimento, che giudichiamo positivo – sottolineano gli autotrasportatori artigiani di Confartigianato Sardegna - si prosegue con l'incremento della dotazione degli incentivi del settore per rendere l'autotrasporto merci ancora più sicuro, competitivo, meno inquinante e più efficiente". "Nonostante i fondi messi a disposizione quest'anno siano maggiori rispetto a quelli dell'anno scorso – continuano gli autotrasportatori sardi - certamente non basteranno per soddisfare tutte le richieste ma rappresentano, in ogni caso, un passo in avanti per l'ammodernamento delle flotte". (segue) (Rsc)