Abruzzo: studio, automotive perde colpi, export in coda tra le Regioni italiane

- Il pessimo andamento registrato dal settore dell'automotive nel terzo trimestre del 2021 condiziona pesantemente, in negativo, la bilancia delle esportazioni abruzzesi tra gennaio e settembre di quest'anno. Lo rileva uno studio realizzato per la Cna Abruzzo da Aldo Ronci, secondo cui tra luglio e settembre l'export abruzzese ha subito un crollo dell'11,7 per cento, in netta controtendenza con la crescita nazionale del 13,2 per cento: un dato che piazza l'Abruzzo al penultimo posto della graduatoria nazionale. Così facendo, la nostra regione si è in parte rimangiata quanto di buono seminato soprattutto nel primo dei due trimestri precedenti, che invece avevano prospettato una situazione con il vento in poppa per il primo e di sostanziale "tenuta" per il secondo: con un incremento rispettivamente del 12,6 per cento e del 4,7 per cento. Mettendo ora assieme l'andamento dei tre diversi trimestri, salta fuori una sintesi dei primi nove mesi dell'anno che lascia spazio a grandi rimpianti, perché "l'incremento pur notevole del 13,2 per cento ottenuto si pone ben al di sotto del 20,1 per cento dalla media Italia, ma il saldo positivo è dovuto come detto all'ottima performance del registrata nel primo trimestre. Con il risultato che l'Abruzzo finisce ora per posizionarsi al 15esimo posto nella graduatoria nazionale". A pesare nella flessione registrata nel terzo trimestre dell'anno, come detto, è stata soprattutto il risultato di quello che da sempre rappresenta il forziere delle esportazioni abruzzesi, ovvero l'automotive, forte nel nostro territorio dei grandi insediamenti presenti in Val di Sangro e capace da solo di rappresentare il 19 per cento dell'intero valore aggiunto del sistema industriale regionale. Ma anche sottoposto, oggi, tanto a sfide inedite legate alla concorrenza di Paesi con più basso costo della manodopera o all'incremento nella produzione di veicoli elettrici, ma pure a ostacoli imprevisti come l'improvvisa mancanza di materie prime da parte dei fornitori. (segue) (Gru)