Spettacoli: al via giovedì rassegna "Natale a Napoli 2021"

- Nella giornata di giovedì, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, partirà la rassegna "Natale a Napoli 2021". Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota. Un calendario di otto spettacoli teatrali e musicali in programma in tre luoghi rappresentativi della cultura in città: il Teatro Mercadante, il Maschio Angioino e il Castel dell'Ovo. Il primo si terrà al Mercadante il 23 dicembre alle ore 19.30 con "Concerto per una fiaba" di Mariano Bauduin. I singoli eventi che compongono il programma - reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana - offriranno a cittadini e turisti un mosaico di spettacoli che spazia dalla musica tradizionale napoletana alla musica internazionale, passando per un approfondimento sulle contaminazioni; dalle avanguardie teatrali al teatro classico e contemporaneo, fino alla visual art. "Nella fase delicata che stiamo attraversando, in cui resta necessaria la massima prudenza, per vivere con lo spirito giusto le festività natalizie abbiamo predisposto una serie di eventi dal grande valore culturale in grado di mettere in luce le straordinarie espressioni artistiche della nostra città nei luoghi simbolo della cultura a Napoli", ha commentato il sindaco Manfredi. (Ren)