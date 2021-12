Legge Bilancio: Toffanin (FI), via libera emendamento su trasporti Venezia, grande vittoria Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione Bilancio dell'emendamento a sostegno del servizio di trasporti di Venezia "che ho personalmente sottoscritto, anche d'intesa con il ministro Brunetta, insieme al collega veneto Massimo Ferro e a tutti i colleghi di Forza Italia in commissione, è una grande vittoria di Forza Italia". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze. "Lo stanziamento di 40 milioni di euro in totale, 15 dei quali per il 2022, 19 per il 2023 e 6 per il 2024 darà un concreto aiuto ad un comparto che ha subito gravi danni a causa della pandemia. L'emergenza sanitaria ha infatti ridotto drasticamente il numero dei turisti nella città lagunare, mettendo in ginocchio interi settori a partire proprio dai trasporti. Sono pertanto particolarmente soddisfatta per questo importante risultato, perché sono convinta che dare un sostegno concreto per risollevare comparti strategici e fondamentali per l'economia del Paese farà ripartire l'Italia intera", conclude.(Com)