Piemonte: Marrone e Montaruli (Fdi), Frecciarossa Milano-Parigi transiti anche in Val Susa

- Ci uniamo al grido degli amministratori dell’Alta Val di Susa, il Frecciarossa che collega Milano-Parigi faccia tappa anche in quella zona. Lo hanno affermato in una nota stampa l’assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone e la deputata torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli in una nota stampa. "Soprattutto accogliamo la richiesta di Mauro Carena - hanno continuato i due rappresentanti di Fdi -, sindaco di Moncenisio e presidente dell’Unione Montana dell’Alta Val di Susa, che l’alta velocità si fermi anche a Oulx e Baldonecchia. È una occasione importante per il Piemonte, il governo ci ascolti. Presenteremo un’interrogazione in Parlamento per chiedere che il governo dia seguito alla richiesta e si valorizzi così il territorio valsusino che non può essere escluso da una tratta così importante", hanno concluso.(Rpi)