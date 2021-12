Campania: Ronghi (Cnal), De Luca con aumento aliquote Irpef colpisce ceto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento delle aliquote regionali Irpef colpisce il ceto medio con un grave aumento della tassazione fiscale e, quindi, i lavoratori, i professionisti, gli imprenditori ovvero coloro che trainano e sorreggono l'economia della nostra Regione. Questa è una scelta politicamente molto grave da parte del governatore De Luca e della sua maggioranza". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi. "Oltre a colpire i ceti produttivi - ha sottolineato il segretario - la Legge di Stabilità regionale non prevede alcunchè per le piccole e medie e imprese e per le politiche attive del lavoro, così confermando e facendo addirittura peggio del Governo centrale che, con la sua manovra finanziaria, sta confermando la sua sterile visione assistenzialistica senza alcuna visione strategica per lo sviluppo economico e il lavoro". "L'auspicio – ha concluso Ronghi – è che le opposizioni facciano 'barricate' in Consiglio regionale contro questa manovra e che non si accontentino di qualche piccola 'concessione' da inserire nella legge di stabilità". (ren)