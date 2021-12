Rifiuti: indagine Dda su "sistema" appalti tra Napoli e Caserta, 6 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica, su richiesta della Dda di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza cautelare, una in carcere e 5 agli arresti domiciliari, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di turbata libertà degli incanti, turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente, falsità in atti pubblici, in particolare di verbali nomina di Commissioni giudicatrici di gare, e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare, i soggetti colpiti dall'ordinanza cautelare sono imprenditori operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti nonché esponenti della pubblica amministrazione. Dall'attività di indagine, originata dal 2017, è stato possibile accertare l'esistenza di un sistema che sarebbe stato creato col fine di ottenere bandi di gara di comodo e ritagliati sulle esigenze privatistiche degli imprenditori coinvolti nel settore della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, in relazione ad appalti anche di centinaia di milioni di euro. Da quanto si apprende dagli inquirenti "gli elementi indiziari acquisiti dagli investigatori nel periodo delle indagini relative alle modalità di affidamento e gestione dei bandi di gara da parte di diversi Comuni delle province di Napoli e Caserta, si sono basati su intercettazioni telefoniche e ambientali supportate da servizi di osservazione, perquisizione e sequestri di documentazione anche informatica". Infine sono stati già effettuati interrogatori a carico di diversi indagati, già destinatari di perquisizioni.(Ren)