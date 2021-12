Piemonte: Cirio su crollo gru, solidarietà non basta più bisogna far crescere sicurezza su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo episodio ha sconvolto l'intera regione. Ma non basta più la solidarietà e il pianto, bisogna agire. Non riusciremo ad essere un paese che economicamente cresce davvero se non facciamo crescere anche la sicurezza sul lavoro. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervistato da “Studio 24” su “Rai News 24” rispetto alla tragedia di via Genova a Torino, dove lo scorso sabato il crollo di una gru ha causato la morte di tre operai. "Nella foto che si vede in questi giorni - ha continuato Cirio -, si vede l'orgoglio del lavoro, l'orgoglio di saper fare un mestiere difficile. Per noi piemontesi è una forza, però il tema della sicurezza non deve essere un rischio. Non possiamo essere la sede dell’intelligenza artificiale se non abbiamo le nozioni basilari sulla sicurezza sul lavoro", ha concluso.(Rpi)