Legge Bilancio: senatori FI, via libera a nostro emendamento su finanziamento Giorno del Ricordo

20 luglio 2021

- Tra gli emendamenti presentati da Forza Italia nella legge di Bilancio, "c’era quello che finanziava le associazioni degli esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, molto importante per il nostro partito e per chi continua a ricordare quelle vicende". Lo sottolineano in una nota i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, Enrico Aimi e Dario Damiani. "Una legge dello Stato, infatti, stanzia fondi che servono a sostenere le iniziative a ricordo del dramma del confine orientale, ma ad oggi non erano stati reperiti ancora i fondi necessari. Grazie al nostro emendamento, approvato dalla Commissione bilancio, ora verrà rispettata la promessa fatta con una legge a queste realtà che, insieme all’istituzione del Giorno del Ricordo, rende il giusto tributo a una parte del popolo italiano che ha subito immani tragedie e merita di poter rappresentare quelle storie e quella cultura che non può essere dimenticata”, concludono. (Com)