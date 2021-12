Piemonte: Cirio, sarei onorato di scrivere nome di Berlusconi su scheda presidenza Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi è un imprenditore visionario e una persona di grande esperienza e sarei onorato di scrivere il suo nome sulla scheda per la presidenza della Repubblica. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio Intervistato da “Studio 24” su “Rai News 24” in merito alla possibile candidatura del leader di Forza Italia come Presidente della Repubblica. "Ad ogni modo è ancora troppo presto, al momento opportuno si faranno le valutazioni necessarie", ha concluso Cirio. (Rpi)