Torino: crollo gru, oggi il presidio dei sindacati e delle istituzioni davanti alla Prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi alle 15 davanti alla Prefettura di Torino il presidio di Cgil, Cisl e Uil e delle istituzioni di Palazzo Civico per chiedere di fermare "la strage dei morti sul lavoro", dopo l'incidente di via Genova che lo scorso sabato è costato la vita a tre operai. "Sono 40 i morti sul lavoro in Piemonte da inizio 2021 - ha sottolineato la segreteria di Cgil Piemonte in una nota stampa -. Una strage infinita, di fronte alla quale, le parole ormai sembrano inadeguate. Occorrono fatti concreti a partire da più controlli e più formazione, soprattutto in edilizia, tanto più in questa fase di forte ripresa del lavoro, dove la fretta spesso prevale su tutto. La sicurezza è un diritto e non un costo. Chiediamo a tutti di fare la propria parte, a partire da un rapido accertamento delle responsabilità di questa ennesima tragedia", ha concluso. (Rpi)