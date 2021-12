Scuola: "Professione futuro", su Rai Scuola e RaiPlay protagonista l'Its agroalimentare di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protagonista della nuova puntata di Professione futuro è l'Its agroalimentare. La sede centrale si trova presso l'Università di Viterbo, quella distaccata a Roma presso Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi". In questi anni la scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma ha sviluppato vari indirizzi: tecnici nei processi gestionali legati alla certificazione biologica e di prodotto; tecnici che sostengano le aziende nella conoscenza delle politiche agricole comunitarie; tecnici che si occupano dei processi commerciali per la promozione del made in Italy; tecnici capaci di sviluppare la digitalizzazione 4.0 nell'ottica della valorizzazione dei prodotti del territorio. La proposta formativa dell'Itsa è rivolta a chi vuole acquisire una formazione di elevata qualità tecnica e un titolo curriculare spendibile e riconosciuto dal ministero dell'Istruzione, attraverso un'esperienza formativa modellata sulle attitudini e integrata tra apprendimenti di aula, lavori in gruppo, project work ed esperienze in azienda. La puntata è in onda in prima visione domani, mercoledì 22 dicembre, alle ore 11:30 (e, in replica, alle 15:30 e alle 19:30) su Rai Scuola, online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola. "Professione futuro" è un programma che nasce con l'intento di far conoscere meglio e promuovere l'Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (Its) attraverso un racconto in 12 puntate. La nuova trasmissione, fortemente voluta dal ministero dell'Istruzione, mostra concretamente quali sono i momenti nei quali si struttura il percorso formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente, l'interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Le puntate, in onda tutti i mercoledì alle 11:30 su Rai Scuola, sono centrate, in maniera equivalente, su Istituti tecnici, professionali e sugli Its. (Com)