Lavoro: Fim organizzazione sindacale più votata per il rinnovo della Rsu presso il sito di Leonardo Tiburtina

- Si sono concluse le elezioni per il rinnovo della Rsu presso il sito di Leonardo Tiburtina a Roma. La Fim Cisl è risultata l’organizzazione sindacale più votata con 365 voti e 6 Rsu su un totale di 18 e con il candidato più votato con 111 preferenze. "La Fim - dichiara Andrea Minniti, segretario generale della Fim Cisl Lazio - è cresciuta tantissimo in questi anni, grazie alla serietà e al lavoro quotidiano a servizio dei lavoratori che i nostri delegati. I risultati odierni sono frutto di questo grande lavoro di squadra che tutta la Fim ha svolto in questo periodo". Per il segretario generale Fim Roberto Benaglia, "questo risultato premia la coerenza e il lavoro che la Fim Cisl sta portando avanti sia a livello nazionale che territoriale all’interno di questo importantissimo gruppo industriale del nostro Paese. Un grazie a tutti i delegati per questo importante risultato che ci impegna ancor di più a fare meglio per rappresentare le esigenze dei lavoratori di questa importante realtà".(Com)