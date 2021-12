Covid: il presidente del Piemonte Cirio, tampone misura ordinaria mina il lavoro fatto in questi mesi su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciamo da mesi come governatori che il vaccino è una corazza. Imporre il tampone in maniera generalizzata rischierebbe di minare questo messaggio, oltre a non essere probabilmente la soluzione giusta. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio Intervistato da “Studio 24” su “Rai News 24” in merito all'obbligo del tampone per partecipare agli eventi. "Piuttosto, interveniamo di più per permettere a più persone di avere la corazza - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)