Torino: crollo gru, riapre parzialmente il tratto interessato dall'incidente, disposte autopsie per operai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso è intervenuta in aula l'assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero che ha parlato di una "ferita profonda, che non si ferma al cordoglio ma vuole agire con serietà per far si che la vita delle persone sia salvaguardata. Attualmente l'area è stata posta sotto sequestro e si sta procedendo con le indagini. In questo momento ci sono soltanto ipotesi. Quel che è certo è che il cantiere era ancora in fase di costruzione. I funerali dei tre operai si svolgeranno probabilmente intorno a metà settimana". (segue) (Rpi)