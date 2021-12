Sardegna: mercoledì 22 dicembre in consiglio regionale il ddl di autorizzazione al bilancio 2021 della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale si riunirà mercoledì 22 dicembre, alle ore 16 per l'esame del disegno di legge di autorizzazione del bilancio della Regione per l'anno 2022. Nella stessa seduta sarà discusso il bilancio interno del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024. Domani, martedì 21 dicembre, riprenderanno invece i lavori delle Commissioni permanenti. In mattinata, alle 11 si riunirà la seconda commissione Lavoro e Cultura presieduta da Franco Stara (Udc). In programma l'audizione dei sindacati sulla vertenza dei lavoratori della Sogaerdyn Spa e sulla situazione dei "navigator" sardi. Nel pomeriggio, alle 16, è invece prevista la seduta della terza commissione Bilancio per l'approvazione del Rendiconto generale e del Rendiconto consolidato della regione Sardegna del 2020. Il parlamentino guidato da Stefano Schirru (Psd'Az) esaminerà inoltre il dl di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2022. La commissione sentirà in audizione l'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino. (Rsc)