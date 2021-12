Recovery: Pnrr aree sisma, approvata l'ordinanza per il treno "verde" a idrogeno tra Terni e Sulmona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come gli altri interventi del Fondo la realizzazione del collegamento ferroviario a idrogeno, affidato a Rete Ferroviaria Italiana, avrà dunque tempi di esecuzione strettissimi, con la messa in esercizio prevista nel 2027. La linea Terni-Sulmona, che passa per Rieti e L’Aquila, è un’importante dorsale tra Lazio, Umbria ed Abruzzo e si snoda per un percorso di 163 km, a binario semplice e operata da locomotori a trazione diesel. La realizzazione del collegamento a idrogeno permetterà, oltre all’abbattimento totale delle emissioni inquinanti, un consistente rafforzamento dell’offerta di trasporto sulla tratta Terni-Sulmona, e completa gli interventi per la mobilità ferroviaria nei territori del cratere sisma già previsti dal Pnrr nazionale con il rafforzamento dei collegamenti Orte-Falconara e Roma-Pescara. Quella che avvia il progetto per il treno a idrogeno è la terza Ordinanza attuativa del Fondo nazionale Pnrr per le aree sisma 2009 e 2016, dopo quelle per gli interventi sulle strade statali e la riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Tutte e tre le ordinanze riguardano la misura A del piano, quella destinata essenzialmente agli interventi e alle opere pubbliche, che prevede interventi per la rigenerazione urbana, per la riqualificazione degli immobili pubblici, per lo sviluppo delle connessioni digitali e che deve essere interamente finalizzata entro la fine dell’anno. (Com)