Torino: controlli Green Pass su mezzi pubblici, quasi 1.400 verifiche e circa 10 sanzioni

- Complessivamente dall'inizio delle attività di verifica sui mezzi pubblici, i controllati sono stati quasi 1.400 e i sanzionati una decina. Lo ha affermato l'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta in Consiglio comunale rispondendo ad una richiesta di comunicazione sul controllo del Green Pass sui mezzi Gtt. "L'azienda dei trasporti ha condotto, poi, analisi tecniche e normative per capire se il controllo del Green Pass possa essere effettuato attraverso la tessera Bip - ha continuato Foglietta -. Esiste una possibilità concreta di creare un vero sistema di controllo integrato e automatico per quanto riguarda gli accessi alla metropolitana. (segue) (Rpi)