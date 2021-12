Covid: governatore Liguria Toti, vaccini e green pass stanno funzionando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Liguria circa 80 mila vaccini vngono somministrati alla settimana e per questo si può dire che i vaccini e il green pass abbiano funzionato. Lo ha detto il governatore della regione, Giovanni Toti, al "Corriere della Sera". Da ieri la Liguria è in zona gialla, ma il suo presidente è tranquillo, nonostante il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, abbia chiuso le scuole in anticipo. "Sì, ha chiuso un giorno e mezzo in anticipo - ricorda Toti - e magari qualche famiglia ne è pure felice. Ma lì l'incidenza è altissima, il virus ha un'alta circolazione indotta dalla Francia". "Certamente - aggiunge - non si può tornare indietro. A meno che i contagi non siano concentrati in cluster particolari. Dove l'epidemia esplode per ragioni specifiche, ci si può ragionare. Ma la politica che abbiamo imboccato è il sostituire il vaccino all'isolamento delle persone. E funziona". Un anno fa finivano in ospedale 21 contagiati su 100, mentre oggi "finiscono in corsia sette". "Avevamo negli ospedali 1.400 o 1.500 persone, oggi sono 350. Anche la capacità di cura, su cui io sono maniacalmente attento, è assai migliorata", ha continuato Toti, aggiungendo che "soprattutto, c'è un tasso di mortalità che oggi non è neanche lontanamente paragonabile a quello di prima". Il governatore osserva inoltre che "oggi il Covid circola forse ancora di più delle altre ondate, ma senza misure di distanziamento. Non siamo chiusi in casa, ci si può spostare tra i Comuni. La scommessa non è non far circolare il virus, ma quale effetto fa il virus che circola". La zona gialla non lo preoccupa: "Direi che è un fatto ampiamente atteso. Che richiede da un lato grande attenzione, perché i numeri indubitabilmente crescono. Dall'altra, si conferma la bontà delle scelte che sono state fatte. L'impostazione complessiva è stata positiva. L'Italia è forse l'unica nazione europea che si prepara a un Natale relativamente normale. Vedo i numeri di tutte le altre Regioni, e non mi pare che siano tali da far prevedere altre restrizioni sostanziali", ha concluso Toti. (Res)