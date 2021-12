Piemonte: il Dirmei chiede potenziamento ossigenoterapia domiciliare e rimodulazione attività chirurgia ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dirmei ha dato indicazioni alle Asl piemontesi di potenziare il servizio di ossigenoterapia domiciliare che era stato istituito a novembre dello scorso anno e allo stesso tempo di rimodulare l'attività chirurgica ordinaria sulla base dell'evoluzione della situazione Covid. Lo ha annunciato la Regione Piemonte in una nota stampa. Ad oggi, 20 dicembre, sono 140 i pazienti Covid su 382 in ossigenoterapia (il 37 per cento del totale). Le Asl garantiranno - si legge nella nota -, attraverso le ditte che normalmente assicurano il servizio, forniture di ossigeno 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, inclusi festivi e prefestivi. (segue) (Rpi)