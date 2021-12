Piemonte: 7 milioni di euro per l'assistenza sociosanitaria dei malati psichiatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi ha annunciato lo stanziamento di 7 milioni di euro in più per l'assistenza sociosanitaria dei malati psichiatrici. E' quanto si propone lo schema di delibera della giunta regionale sul tema. La Commissione ha espresso un parere preventivo favorevole all'unanimità. "Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, che stanzia complessivamente 7 milioni di euro – ha affermato l’assessore Icardi– c’è l’introduzione della libertà di scelta del luogo di cura e l’obbligatorietà per ogni struttura di pubblicare la carta dei servizi per consentire ai familiari dei pazienti di valutare la più adeguata ai bisogni di cura. (segue) (Rpi)