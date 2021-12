Torino: l'assessore alle Politiche Sociali, continuità con 5 Stelle rispetto a inclusione sociale ma contro messaggi ambigui su clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo in continuità con la scorsa amministrazione sul cambio di paradigma da emergenziale a strutturale, ovvero dai ricoveri notturni all'inclusione sociale. Ma siamo contrari ai messaggi ambigui contro i senzatetto diffusi in passato dai 5 Stelle. Con queste parole l'assessore alle Politiche Sociali di Torino Jacopo Rosatelli ha spiegato la posizione dell'amministrazione sull'accoglienza dei clochard dopo l'allontanamento dei senzatetto di fronte al Duomo. Lo ha dichiarato a margine della discussione in Sala Rossa. "Per noi la situazione delle persone senza fissa dimora non è emergenziale ma è la punta dell'iceberg di una situazione di crisi sociale molto profonda e radicata. (segue) (Rpi)