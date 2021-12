Molise: M5s, approvata nostra mozione in Consiglio regionale per ammodernare impianti Campitello Matese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni denunciamo le condizioni della stazione di Campitello Matese, suggeriamo le soluzioni per rilanciarla e già a luglio scorso avevamo chiesto al presidente Toma e alla Giunta di muoversi per far partire la stagione sciistica per tempo. Una richiesta reiterata a settembre, ottobre e novembre. Ma sono rimasti immobili e, mentre si scia a Capracotta e in tutta Italia, a Campitello gli impianti sono chiusi e ancora oggi in Aula nessuno della Giunta ha potuto dire se e quando riapriranno". E' quanto sostengono i rappresentanti del gruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale. "La seduta monotematica odierna è servita a mantenere alta l'attenzione sulla stazione matesina, a mettere al centro le preoccupazioni di tanti lavoratori, a confermare il fallimento della Giunta e continuare a battere sulle soluzioni che ci sono e suggeriamo da tempo - continuano gli esponenti del M5s in una nota -. La nostra mozione approvata all'unanimità ha impegnato il presidente della Regione a programmare un piano d'investimenti straordinario per ammodernare gli impianti, utilizzando i fondi di sviluppo e coesione, i fondi di sviluppo regionale e parte delle risorse legate al Pnrr. Questo perché - si legge ancora nella nota - a poco servono i soli ristori, utilizzati dalla Giunta come unico strumento per tamponare i disastri che produce e provare a nascondere l'incapacità di trovare soluzioni strutturali". (segue) (Gru)