Piemonte: l'assessore alla Ricerca presenta il master in Virologia ambientale di Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Ricerca Matteo Marnati ha presentato questa mattina il master in Virologia ambientale all'interno della sede di Arpa Piemonte. Il master nasce da un'idea dell'Università di Torino in collaborazione con l'Arpa Piemonte. Si tratta di un corso unico in Italia che servirà a creare una figura cruciale per affrontare i rischi pandemici: il Virologo ambientale sarà in grado di rilevare i virus nelle diverse matrici ambientali. "Il master in Virologia Ambientale – ha affermato l’assessore regionale alla Ricerca, Matteo Marnati - è il risultato di un lavoro sinergico tra Arpa e Regione iniziato tempo fa, nel pieno della pandemia quando era emersa l’esigenza di avere nuovi laboratori per processare i tamponi ed Arpa mise a disposizione uno spazio abbandonato da tempo. (segue) (Rpi)