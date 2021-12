Napoli: Europa Verde, fermare la "tradizione" dei furti di alberi di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che si sia provveduto ad installare un altro albero ma è, però, intollerabile che una sede comunale venga violata così e che continui ancora questa 'tradizione' dei furti degli alberi che noi denunciamo da anni. Stanno rubando, anche quest'anno, alberi di Natali dalle piazze, installati dai commercianti, dalle scuole, dalle sedi istituzionali. È un vero scempio perpetrato molto spesso dalle baby-gang in cerca di legname da ardere in occasione del cippo di Sant'Antuono a gennaio. E' una barbara tradizione, un allenamento alla vita criminale, che va fermata per sempre". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello comunale Luigi Carbone. (Ren)